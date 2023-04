Accordo tra Misano e Csi Milano per gli eventi sportivi: in Riviera 2700 atleti

Comune di Misano Adriatico e C.S.I. Milano hanno siglato un protocollo di collaborazione per ospitare a Misano Adriatico tornei di calcio e pallavolo in determinati periodi dell’anno, in particolare a ridosso della stagione estiva. L’accordo, di durata triennale, è attivo già dalla metà del mese e ha prodotto importanti risultati. Nel weekend del 14-16 aprile sono state 1.286 le presenze complessive generate, con la presenza per due notti di 300 persone legate ad eventi di tipo calcistico e 343 persone legate ad eventi pallavolistici. Lo scorso weekend, sempre per un torneo di calcio, sono state generate 674 presenze e altre 712 nel ponte 23-25 aprile.

“Si tratta di una preziosa collaborazione – commenta il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, che ha siglato l’accordo insieme a Massimo Achini, presidente del Comitato Territoriale di Milano del C.S.I.– che ci consentirà di creare nuove presenze sul territorio nei periodi di bassa stagione, a beneficio delle strutture alberghiere e delle nostre attività commerciali. Il binomio sport – turismo continua a rivelarsi un importante canale per la generazione di indotto. Continueremo a lavorare insieme alla Fondazione Misano e, come in questo caso, a Costa Hotels, per creare incoming per il nostro territorio”.

Il Presidente di Costa Hotels Bruno Bernabei plaude a questa collaborazione per portare eventi sportivi a nei mesi di aprile, maggio e settembre. “A Misano – sottolinea Bernabei – gli ospiti troveranno un villaggio turistico e sportivo a misura d’uomo”.