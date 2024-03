Accusa un malore e cade all'interno della sua abitazione, anziano salvato dagli agenti della Municipale

Gli agenti della Polizia locale di Bellaria Igea Marina sono intervenuti in soccorso di un anziano vittima di un malore all'interno della sua abitazione. Un'azione che si è conclusa con un lieto fine. La Municipale è stata allertata dai Servizi Sociali Comunali, che hanno la persona in carico, poiché l’uomo risultava irreperibile telefonicamente. Giunti sul posto e recuperata una copia delle chiavi di casa, gli agenti non sono comunque riusciti ad entrare, visto che anche dall’ingresso dell’appartamento erano inserite le chiavi. Una volta assicuratisi che il cittadino all’interno, seppur impossibilitato a muoversi a seguito di caduta, fosse comunque cosciente, il personale della Municipale ha a sua volta coinvolto Vigili del Fuoco e il 118, impiegando tutta la propria competenza nel confortare a voce il malcapitato – insieme alle assistenti sociali del Comune giunte sul posto - durante i minuti di attesa. Al termine della quale, si è riusciti ad accedere all’interno rompendo il vetro di una finestra per poi affidare l’anziano, spaventato e in stato confusionale ma fortunatamente in condizioni non gravi, alle cure dei sanitari.