Accusa un malore e chiede al figlio di essere portato in ospedale, muore durante il tragitto

Accusa un malore e chiede di essere portato all’ospedale. Ma mentre è in auto per raggiungere il Pronto soccorso la situazione peggiora fino all’arresto cardiaco e al decesso. A perdere la vita, nella giornata di domenica, un uomo originario di Santarcangelo. Mancava poco all’arrivo all’ospedale “Franchini”, quando l’auto guidata dal figlio ha dovuto fermarsi: il fatto è avvenuto davanti al supermercato Coop e vani sono stati i tentativi per rianimare il signore, anche nel momento dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gestire la situazione.