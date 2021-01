Accusati di aver "sequestrato" il fidanzato della figlia, intera famiglia assolta

Si è concluso dopo 7 anni il calvario di una famiglia riccionese accusata di sottrazione di minore e di aver approfittato dello stato di inferiorità psichica dello stesso. A finire sul banco degli imputati erano stati il padre e la madre di una 16enne della Perla Verde che, nel 2014, aveva allacciato una relazione con un coetaneo rampollo di una nota famiglia di imprenditori. Tra i due ragazzini era scoppiato l'amore con frequentazioni quotidiane e sempre più assidue che, però, avevano fatto storcere il naso ai genitori di lui fino ad arrivare a descrivere la giovane come una "femme fatale". La famiglia del ragazzino, infatti, non approvava quella love story anche se come spesso succede a quell'età i due coetanei erano persi l'uno dell'altro. La relazione, però, dopo appena un anno era naufragata bruscamente e la madre del 16enne da sempre ostile si era presentata ai carabinieri di Riccione per sporgere una denuncia-querela nei confronti della ex fidanzata del figlio, sospettando anche fosse rimasta incinta, e dei suoi genitori. Le accuse erano pesantissime: oltre a quella di aver sottratto il minore col consenso dello stesso e di avere tratto profitto dal suo stato di inferiorità psichica si era ipotizzato anche il reato di circonvenzione di incapace. Secondo la donna, infatti, la ragazzina con l’aiuto dei propri genitori teneva sotto il suo influsso il 16enne tanto da convincerlo a dilapidare una discreta quantità di denaro per regali ed altre necessità economiche. Gli imputati, difesi dagli avvocati Sara Majolino e Raffaele Moretti, sono però stati assolti sia dall'accusa di circonvenzione d’incapace, perchè nel frattempo prescritta, sia da quella più grave di sottrazione consensuale di minorenne perchè il fatto non sussiste.