Accusato di aver abbattuto un autovelox, il Comune chiede i danni

Un conto da quasi 50mila euro quello presentato dal Comune di Riccione a un automobilista che, accortosi della presenza dell'autovelox, secondo la ricostruzione degli agenti della Municipale era sceso dalla propria auto prendendo a calci l'apparecchiatura danneggiandola irreparabilmente. La vicenda risale allo scorso 20 gennaio quando, introno alle 23.30, l''uomo stava viaggiando sulla Ss16 nel territorio della Perla Verde. Arrivato alla "curva del fattore", tratto noto per essere uno dei punti dove il personale della Locale si apposta per rilevare la velocità dei veicoli in transito, si era accorto della presenza dell'apparecchiatura. Sarebbe stato a questo punto che il guidatore avrebbe inchiodato al lato della carreggiata per poi, sceso dall'abitacolo, prendersela con l'autovelox e aggredire i due agenti della pattuglia che lo presidiavano. In seguito a quello scontro, l'automobilista era stato denunciato e adesso il Comune ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'uomo presentando il conto dei danni che ammontano a 48.800 euro.