Accusato di aver fatto sparire mezzo milione di euro dalla banca, cassiere prosciolto

L'accusa, per la quale la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per un cassiere riminese 30enne dipendente di una banca del territorio, era quella di appropriazione indebita pluriaggravata per aver sottratto all'istituto di credito 494mila euro nell'arco di 18 mesi. Il giovane, difeso dagli avvocati Luca Greco e Francesca Giovanetti, è stato però prosciolto dal gup Raffaella Ceccarelli che al termine dell'udienza ha disposto nei suoi confronti il non luogo a procedere. Il 30enne, infatti, ha raggiunto un accordo transattivo con vincolo di riservatezza con la banca che prevedeva la remissione della denuncia.

La vicenda era emersa nel febbraio del 2022 quando l'istituto di credito aveva scoperto l'ammanco di quasi mezzo milione di euro durante un controllo di routine. All'origine della sparizione dei soldi ci sarebbe stata la ludopatia del dipendente infedele che, approfittando della sua posizione, avrebbe fatto risultare dei movimenti sui conti correnti per poi a fine giornata far sparire i contanti dalla cassa. Un meccanismo che, grazie all'esperienza dell'indagato, non provocava ammanchi sui conti correnti dei clienti.