Accusato di aver procurato la pistola usata nella sparatoria, un arresto nel riminese

Sarebbero coinvolte nella sparatoria che, la sera del 3 marzo scorso, si verificò vicino a un bar-tavola calda di Lucera in provincia di Foggia le tre persone colpite da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri pugliesi in collaborazione coi colleghi di Rimini. A finire in manette sono stati un 22enne lucerino, già noto alle forze dell’ordine ed attualmente già sottoposto a misura cautelare nell’ambito di un altro procedimento penale, il quale avrebbe esploso i colpi avvalendosi di una pistola illegalmente detenuta, a seguito di un alterco avvenuto per futili motivi.

Per il giovane in questione è stata disposta ed eseguita a suo carico la custodia cautelare in carcere. Agli arresti domiciliari, per tale vicenda, inoltre, è finito anche un 21enne, anch’egli lucerino, ma attualmente domiciliato nella provincia di Rimini, ritenuto quale presunto responsabile – secondo le contestazioni mossegli in questa prima fase delle indagini preliminari - di aver procurato illegalmente l’arma del delitto al primo soggetto. Risulta altresì coinvolta nell’attività d’indagine in riferimento anche la madre del giovane 22enne, una 45enne, presunta responsabile, unitamente al 21enne, di aver procurato altre armi al figlio poi occultate insieme al complice. Nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora dal comune di Lucera.

La sparatoria, avvenuta nella serata del 3 marzo, secondo gli inquirenti aveva visto il 22enne esplodere almeno due colpi calibro 7,65 nelle immediate vicinanze del locale ed uno di essi avrebbe forato la vetrata d’ingresso. L’attività investigativa sviluppata dall’Aliquota Operativa della Compagnia Cc di Lucera sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia ha consentito quindi di acquisire elementi gravemente indiziari nei confronti del trio.