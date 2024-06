Accusato di intascare bustarelle dai negozianti, arrestato agente della Municipale

E' accusato di aver intascato una serie di bustarelle e, al termine di una serie di indagini, è stato arrestato dal personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini un 52enne campano agente della polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. L'uomo, finito al centro di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Alessia Mussi, è finito in manette nella giornata di venerdì e, difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo, nella mattinata di mercoledì è comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Al pubblico ufficiale sono contestati 7 episodi di concussione, di cui 3 consumati, ai danni di alcune attività commerciali della Valmarecchia. Sono stati proprio i negozianti, ai quali il 52enne avrebbe chiesto del denaro per evitare i controlli amministrativi, a sporgere denuncia nei suoi confronti. L'agente non si sarebbe limitato a chiedere il pizzo per evitare gli accertamenti alle vittime ma, in alcuni casi, avrebbe rilevato delle inesistenti irregolarità chiedendo una mazzetta di qualche migliaia di euro per "sorvolare".

Durante l'indagine gli inquirenti della Mobile hanno pedinato il 52enne e sarebbe emerso come le richieste di denaro sarebbero avvenute durante gli orari di servizio con l'agente che si era presentato nelle attività in divisa e con l'auto della Municipale. Contestualmente all'arresto sono state messe sotto sequestro preventivo le somme di denaro presenti sul conto corrente in quanto ritenute il provento delle concussioni. Arrestato su ordine del gip e sottoposto ai domiciliari, l'agente della Locale avrebbe avuto un crollo emotivo scoppiando in lacrime.