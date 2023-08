Accusato di maltrattamenti su una 19enne, l'ex fidanzato ai domiciliari

Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha concesso gli arresti domiciliari a Marco Arduini il 45enne di Cattolica arrestato lo scorso 4 agosto dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata 19enne. L'uomo, che in passato aveva partecipato alla trasmissione "Uomini e donne", lo scorso lunedì era stato ascoltato dal giudice nel corso dell'interrogatorio di garanzia dove aveva rigettato con forza tutti gli addebiti. Arduini, davanti al magistrato, avrebbe sostenuto di non aver mai alzato le mani sulla presunta vittima precisando che in un'occasione ci sarebbe stata solo un'unica lite più animata del solito. In particolare l'episodio si riferirebbe al fatto di aver afferrato per le spalle la 19enne nel corso della discussione per questioni sentimentali.

Diversa la versione della giovane che, secondo quanto ricostruito, si era rivolta ai carabinieri raccontando una serie di episodi di violenza a cui era stata sottoposta dall'allora fidanzato con il quale aveva allacciato una relazione nel 2022. Ai militari dell'Arma aveva spiegato come Arduini, in una serie di sfuriate sempre più violente, l'avrebbe minacciata di "cavarle gli occhi" non esitando a brandire un coltello davanti al viso di lei. Oltre a offenderla con vari epiteti, l'uomo si sarebbe anche avventato su di lei con calci e pugni con la giovane costretta a ricorrere alle cure dei sanitari fino a trovare il coraggio di confidarsi con un'amica e, poi, di sporgere denuncia presso i carabinieri raccontando come negli ultimi 4 mesi la situazione sarebbe degenerata fino a diventare insostenibile.