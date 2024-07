Accusato di maltrattare i figli, carabiniere assolto dopo un calvario giudiziario

Si è concluso con una assoluzione con formula piena il calvario giudiziario di un carabinieri, un sottoufficiale 51enne in servizio nell'entroterra, finito a processo con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei figli minorenni. Il militare dell'Arma, difeso dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti, era già stato ritenuto innocente in due precedenti cause che lo vedevano imputato sempre di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie. I fatti di questa terza assoluzione risalgono agli anni tra il 2019 e il 2020 quando il 51enne era stato accusato di aver minacciato i figli e di aver usato su di loro dei comportamenti eccessivamente autoritari come tirargli le orecchie, trascinarli con violenza e umiliarli in pubblico. In un'occasione, secondo la denuncia presentata dalla ex moglie, la figlia era stata segregata in camera per impedirle di contattare la madre.

Accuse che, nel corso del dibattimento davanti al Collegio del Tribunale di Rimini, non hanno convinto i giudici nonostante il pubblico ministero, Paola Bonetti, avesse chiesto nei confronti del carabiniere una condanna a 3 anni. "Siamo molto soddisfatti per questa terza assoluzione - hanno dichiarato i legali del carabiierie - che completa, con le due precedenti intervenute gli anni scorsi e relative a pretesi maltrattamenti e lesioni in danno della ex moglie, la totale e tombale declaratoria di innocenza del nostro assistito, uno stimato carabiniere, da qualsivoglia accusa di condotte penalmente rilevanti nell’ambito del suo nucleo familiare”.