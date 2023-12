Accusato di violenza sessuale su una 15enne, chiesto il rinvio a giudizio per il campione di full-contact karate

Era l'agosto del 2021 quando la presunta vittima, una ragazzina 15enne, aveva denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da un 21enne campione di full-contact karate. Per il ragazzo, adesso, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. L'atleta, secondo il racconto della minorenne che ha confermato la sua versione durate l'incidente probatorio, avrebbe portato la 15enne nel parco Marecchia per poi abusare di lei in una zona isolata dell'area verde nei pressi di una Casina dell'acqua in disuso. La ragazzina, nonostante avesse più volte urlato per chiedere aiuto, sarebbe stata costretta a un rapporto sessuale completo. Una volta liberata dal presunto aguzzino, la giovanissima era corsa a casa a raccontare tutto ai genitori che avevano poi sporto denuncia ai carabinieri. Per il 21enne, difeso dall'avvocato Gianlica Tencati, l'udienza è stata fissata per il prossimo 27 marzo.