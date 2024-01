Accusato di violenza sessuale su una bimba di 8 anni, a processo l'addetto di un supermercato

Lo scorso luglio un addetto alla sicurezza di un supermercato riminese era stato arrestato, con l'accusa di violenza sessuale su una bambina di 8 anni. L'abuso sarebbe avvenuto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza della struttura e, dalle immagini, emergerebbe come l'uomo dapprima appoggi una mano sulla spalla della bambina intenta a guardare una cesta di scarpe e poi in un movimento repentino toccarle le parti intime sopra i pantaloncini. Ora l’uomo si trova ancora in carcere, a Pesaro, e nei prossimi mesi dovrà affrontare il processo: a chiedere il giudizio immediato, con rito abbreviato, il pubblico ministero Davide Ercolani titolare del fascicolo. Il video era stato sequestrato dai carabinieri che, dopo nemmeno un'ora dalla denuncia della mamma della vittima, erano risaliti al presunto autore della violenza. L’indagato è difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni.