Accuse e veleni tra ex amiche, Valeria: "Manuela voleva che spiassi Pierina, un secondo fine per i soldi dati a mio marito"

Da amiche e vicine di casa a un muro contro muro fatto di accuse e sospetti lanciati a livello mediatico. L'ultimo scontro tra Manuela Bianchi, nuora della 78enne Pierina Paganelli ritrovata cadavere lo scorso ottobre e il cui killer è ancora una figura misteriosa, e Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva con cui la prima aveva una relazione extraconiugale, è andato in scena nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?". Se, da un lato, gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini e la Procura della Repubblica mantengono il massimo riserbo sulle indagini dall'altra parte i vari protagonisti della vicenda restano al centro di un circo mediatico. Sono quattro le persone che, fin dal giorno del delitto avvenuto lo scorso 3 ottobre, ruotano intorno all'assassinio della 78enne: Manuela Bianchi, la nuora di Pierina che aveva trovato il corpo senza vita della 78enne; l'indagine aveva fatto emergere la sua relazione extraconiugale col vicino Louis Dassilva. Quest'ultimo sposato con Valeria Bartolucci, ex amica della Bianchi dopo la scoperta del tradimento del marito. Loris Bianchi, fratello di Manuela, che nei primi giorni dell'indagine sarebbe stato protagonista di una serie di incongruenze sul suo alibi fornito agli inquirenti della Squadra Mobile.

L'ultima, in ordine di tempo, ad intervenire è stata la Bartolucci che sottolinea "Non ho elementi per incolpare nessuno, ma avrei desiderato che mi fossero state spiegate certe circostanze". La vicina di casa della vittima attacca quindi sulla vicenda dei 2mila euro che, la Bianchi, avrebbe dato al marito. Denaro che, secondo la nuora della vittima, il senegalese avrebbe dovuto custodire in segreto ma è la stessa Valeria a gettare l'ombra del sospetto: "Se questa consegna di denaro non aveva un secondo fine, perché non mettermi al corrente del fatto che lei aveva dato a Louis quella somma? Il mio sospetto è che ci sia stato un secondo fine, ma quale sia non lo so". L'ex amica di Manuela punta il dito anche contro il fratello di lei, Loris Bianchi, che la mattina della scoperta del cadavere massacrato con 29 coltellate di Pierina avrebbe detto "Giustizia è fatta".

La Bartolucci getta ombre anche sulla Bianchi e rivela di "aver sentito Pierina dire cose poco piacevoli sul suo conto". Da qui la richiesta fatta da Manuela di "registrare le conversazioni della 78enne ma io non l'ho fatto". Un altro mistero da chiarire riguardano i vestiti sporchi di sangue di Louis Dassilva che, il giorno prima dell'omicidio, era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo Valeria, infatti, Manuela prese il sacco dei vestiti indossati dal senegalese sotto la lettiga per portarlo nel suo appartamento: “Mi disse che voleva lavarli, ma alla fine non lo fece. Poi, il mattino dopo, ce li restituì”. Un gesto strano, che, secondo Valeria, ancora oggi non ha una spiegazione.