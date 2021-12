L'Acer cala il jolly: oltre 30 milioni di euro di investimenti per nuove case e alloggi da ristrutturare

L'Acer di Rimini (Azienda casa Emilia Romagna) avvia nuove sfide che dovranno portare alla riqualificazione dell'intero patrimonio di edilizia popolare. E ci sono progetti, numeri e dati ben definiti. L'obiettivo nel prossimo triennio è quello di ristrutturare e mettere in sicurezza 686 alloggi in tutta la Provincia di Rimini per investimenti pari a 30 milioni di euro tramite project financing in relazione al Superbonus 110%. Ma non è finita: il passo successivo è quello di realizzare 150 nuovi alloggi popolari.

L'annuncio arriva del neo presidente dell'Azienda casa provinciale Tiziano Arlotti, al termine dell'incontro per la discussione del bilancio previsionale 2022 di Acer, approvato all'unanimità dai comuni soci. Si tratta di numeri imponenti, possibili in questo momento storico attraverso i bandi Piers, Pinqua e la partecipazione ai finanziamenti del Pnrr: “I prossimi 3 anni saranno decisivi per l’attività di Acer della provincia di Rimini - è netto il presidente Arlotti -. Sappiamo di avere davanti una serie di nuove sfide che orienteremo da subito verso l’obiettivo strategico di fondo: incrementare e riqualificare l’intero patrimonio di edilizia popolare dei 27 comuni del territorio riminese”.

Per quanto riguarda i 150 nuovi alloggi è già definito anche il piano di dove saranno effettuate le nuove realizzazioni più significative: sono programmi e bandi principalmente legati al Piers del Comune di Rimini per l’area stadio (36 alloggi, 24 in Erp e 12 in Ers) e al Pinqua nell’area dell’ex Mercato ortofrutticolo e di via Balilla (52 alloggi, 12 in Erp e 40 in Ers); quindi il recupero di altri 16 alloggi di risulta nei comuni dell’area riminese.

Per quanto riguarda il patrimonio complessivo attualmente gestito da Acer nella Provincia di Rimini è di 2.446 unità immobiliari, mentre per quanto riguarda la morosità sul canone di locazione Erp si attesta all'11,46% mentre la morosità sul canone calmierato è pari al 17,75% del totale. La curiosità è che si tratta dei due dati più bassi sul panorama regionale.

«Gli obiettivi di fondo - conclude il presidente Arlotti - sono dunque due: riqualificare e efficientare il patrimonio esistente e incrementare il numero di alloggi da mettere a disposizione per programmi di edilizia popolare. Acer Rimini sta già mettendo infine in fila la propria partecipazione ai finanziamenti del Pnrr per un finanziamento di oltre 2 milioni di euro che porterà a riqualificare il patrimonio edilizio soprattutto nei Comuni della fascia collinare della provincia».