Sos acqua, per ora situazione sotto controllo. "Salvi grazie agli investimenti all'invaso Ridracoli"

L’invito è quello di “porre attenzione e non sprecare un bene prezioso come l’acqua”, ma a differenza di altri territori al momento nel Riminese “non ci sono criticità”. La situazione sull’approvvigionamento dell’acqua è ampiamente sotto controllo. Ad assicurare i cittadini riminesi è l’assessore all’Ambiente Anna Montini, che sta seguendo con attenzione il tema in considerazione del fatto che molti territori stanno mostrando criticità e allarme siccità. In molti comuni italiani si stanno iniziando ad assumere provvedimenti. Ma non è il caso della Provincia di Rimini dove in primis premiano gli investimenti “in particolare per l’invaso di Ridracoli, cruciale per tutto la zona del Riminese”.

L’invaso non ha tracimato, ma è stato riempito al massimo, se la media storica delle piogge è nel 2022 sotto la soglia, determinanti sono stati gli eventi metereologici di aprile e febbraio che hanno consentito di avere all’invaso 305 mila metri cubi di acqua in più rispetto alle media storica. “Ci sono stati anni peggiori, come nel 2017 e nel 2002, ma nel Riminese a differenza di quanto sta avvenendo in altri territori non ci troviamo in una situazione critica” assicura l'assessora.

Più in difficoltà sono invece le falde, come ad esempio nel campo Pozzi a Vergiano, dove per trovare l’acqua è necessario scendere di un metro, rispetto agli 11,70 metri abituali. “Per le falde di pianura la situazione è più critica rispetto alla media – spiega Montini -, ma a tutt’oggi non c’è quella gravità che stanno invece affrontando le zone del Po. E’ tuttavia necessaria una giusta campagna tra i cittadini e porre la giusta attenzione nell’uso dell’acqua. Anche la diga sul Conca sarà eventualmente un serbatoio d’acqua d'ausilio per la fase estiva nel Riminese. Tutto ci fa presupporre che la continuità del servizio è garantita”.