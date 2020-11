Acqua verde nel deviatore del fiume Marecchia: Hera "svela" il mistero

L’intenso colore verde fluorescente del fosso che confluisce nel Deviatore del Fiume Marecchia all’altezza di Via Labriola, a Rimini, è una conseguenza delle verifiche che il personale di Hera sta effettuando sugli allacciamenti fognari grazie a un “tracciante” colorante, che entro la giornata si dissolverà completamente. L’anomala colorazione è dovuta alla fluorescina, una sostanza completamente biodegradabile che serve per rintracciare il flusso dell’acqua degli scarichi e che entro la giornata si dissolverà completamente. In questo periodo infatti sono in corso i sopralluoghi di controllo per verificare la correttezza o meno degli scarichi da regolarizzare secondo l’Ordinanza comunale del 28 settembre scorso che riguarda la zona Celle nell’ambito del Piano Salvaguardia della Balneazione.

Secondo un calendario prestabilito, i tecnici ispezionano la rete privata e l’allaccio alla pubblica fognatura di ogni singolo edificio e per individuare esattamente il punto di recapito degli scarichi viene utilizzato un “tracciante” che, colorando in modo evidente l’acqua, permette di verificarne il percorso. La sostanza utilizzata come tracciante è la fluorescina, caratterizzata da un’intensa colorazione giallo-verde, ma completamente biodegradabile e classificata non pericolosa per l’ambiente e la salute secondo la Direttiva Cee 67/548. In proposito Hera ricorda ai residenti nella zona indicata che c’è tempo fino al 30 aprile 2021 per presentare a Hera la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque bianche e nere alla fognatura comunale. Per i dettagli, consultare l’Ordinanza n. 0259772/2020 del 28/09/20, distribuita presso tutte le abitazioni interessate, e/o contattare il Comune al numero: 0541-908462, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.