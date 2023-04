All'acquario "invasione" di insetti giganti, oltre 70 modelli ingranditi anche fino a 200 volte

La novità 2023 dell’Acquario di Cattolica è davvero grande. Costa Edutainment presenta “Insetti Giganti Xxl Edition”, la mostra didattica sul mondo degli insetti, con oltre 70 modelli 3D realizzati a mano in resina di insetti, ingranditi anche fino a 200 volte, che fino al 2025 sarà inclusa nel biglietto di ingresso del parco. Realizzata in collaborazione con “Le Macchine Effimere”, Insetti Giganti Xxl Edition, è stata presentata giovedì 20 aprile alla città di Cattolica, alla prima cittadina Franca Foronchi, alle autorità e alla stampa locale. Per il secondo anno consecutivo l’Acquario di Cattolica introduce una novità di inappuntabile rigore scientifico, altissima fedeltà e grande impatto emotivo: non capita infatti tutti i giorni di guardare negli occhi una mantide alta due metri.

“Con questa nuova mostra, che occuperà l’ingresso Viola dell’Acquario di Cattolica per tre anni – dichiara Patrizia Leardini -. L’Acquario si posiziona sempre più vicino ai grandi musei naturalistici. Il compito divulgativo dell’Acquario, coerente con la mission di Costa Edutainment è proprio questo: avvicinare il pubblico alla conoscenza attraverso contenuti di valore artistico e scientifico emozionanti”.

Sull’impatto che la nuova valorizzazione dell’Acquario avrà sul pubblico parla Andrea Drudi, Marketing Manager dei parchi Costa: “L’Acquario si arricchisce di una nuova prospettiva, riqualifica un’area che darà ancora maggior valore alla visita. Insetti Giganti Xxl Edition rappresenta un’esperienza ludica che dà a tutti, in particolare ai bambini, l’occasione di vedere da vicino gli insetti senza lenti o microscopio”.

L’impatto che la nuova mostra avrà sul turismo è molto positivo per Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica, che rimarca: “La mostra dei dinosauri inaugurata l’anno scorso e ora gli insetti giganti sono due ulteriori curiosità per il nostro turismo, fatto soprattutto di famiglie ma anche di adulti. Ringrazio l’Acquario – prosegue la sindaca – perché ci stupisce ogni anno con contenuti che arricchiscono l’offerta di Cattolica e dimostrano che vale la pena fermarsi in una città che ha davvero tanto da offrire”.

A stupire gli ospiti, la performance dal vivo di Lorenzo Possenti, artista e curatore della mostra per Le Macchine Effimere, che ha riprodotto un enorme coleottero in resina in tempo reale, mostrando che conoscenza scientifica e arte possono andare di pari passo “La natura si produce in forme stravaganti, scolpendo lo scheletro esterno degli insetti in forme straordinarie – dice Possenti – nella mostra ci sono formiche di cinque metri e mantidi di due metri: vederle così ingigantite è ci permette di ammirare queste micro-macchine perfette”.

Laureato in Scienze Naturali a Pisa nel 1994, accompagna la sua attività da scienziato a un percorso artistico di scultore di insetti per musei. È l’unico Italiano fra i tre soli scultori al mondo di insetti in resina per musei. I suoi lavori sono richiesti dai più importanti Musei di Storia Naturale del mondo, Philadelphia, Vienna, Milano; Oxford, Taipei; Sapporo; Ginevra; Manchester, Lussemburgo, Glasgow; Barcellona; principato di Monaco; Trento e Mosca.

La mostra

Insetti Giganti – XXL Edition esibisce oltre 70 modelli 3D ed exhibit in resina ingranditi da 20 a 200 volte, il cui valore scientifico è riconosciuto da atenei italiani e stranieri, fra i quali Università di Pisa, Università di Padova, Università Bicocca di Milano, University of Taiwan, Accademia of Natural Sciences of Drexel University. Si tratta di modelli giganti in resina, ingranditi da 20 a 200 volte, che permettono di esplorare a occhio nudo dettagli anatomici, colori e funzioni delle varie parti del loro corpo degli insetti, esplorando le ragioni del successo e le strategie di sopravvivenza della popolazione più numerosa e diffusa del pianeta.

Divisa in sei sezioni, la mostra esplora la creatività, l’adattamento all’ambiente, le strategie di sopravvivenza, le forme e i colori. Il pubblico vedrà finalmente le mandibole di una formica soldato o le corna di un cervo volante e comprenderà il geniale stratagemma delle api per portare il polline da fiore in fiore. Non mancano gli insetti cosiddetti “killer”, i non-insetti come ragni e scorpioni, gli approfondimenti anatomici e gli spazi interattivi. Non manca neppure una sezione sull’attualissima entomofagia (ovvero il consumo degli insetti come cibo), un punto selfie “bestiale” e un’installazione video prismatica, per vedersi al centro di un formicaio.

Uomo vs insetto

La parte più insolita e impattante della mostra, presenta installazioni con protagonisti animali fantastici, gli Entomimi: sculture immaginarie create Lorenzo Possenti per evidenziare sia le incredibili somiglianze che le differenze tra umani ed insetti sociali in temi come la famiglia, la guerra, la gestione dei rifiuti, l'amore, la sicurezza, il lavoro (anche minorile), il futuro.

Insetti Giganti XXL Edition si aggiunge alla mostra all’aperto “Il Mondo dei Dinosauri”, inaugurata nel 2022 con 13 modelli di dinosauri iperrealistici, e completa l’offerta dell’acquario più grande sull’Adriatico. Ora nello stesso biglietto il visitatore potrà ammirare tre itinerari con animali vivi – Blu per le specie acquatiche con pinguini, squali e migliaia di pesci, Verde per rettili, sauri e insetti (in questo caso viventi) e Giallo per gli ambienti fluviali, con lontre, caimani e tartarughe e due mostre.