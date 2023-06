Ad Al Meni un'isola di Campagna amica per sostenere gli agricoltori alluvionati

Tutto pronto per la due giorni all’insegna delle eccellenze della nostra regione, nel cuore di Rimini: sono sei le aziende di Campagna Amica che parteciperanno all’evento, pur duramente colpite dall’alluvione, come segno di tenacia e rinascita del nostro territorio. Az. Agr. Bernardi Christopher (Rimini), Az. Agr. La Casa del Miele di Bronzetti Mara (Rimini); Az. Agr. Salvioli Giuseppe (Poggio Torriana), Soc. Agricola Fratelli Tramonti (San Mauro Pascoli), Soc. Agricola Gessaroli (Rimini), Soc. Agricola L’Arcangelo di Squadrani Edoardo (Santarcangelo di R.): sei realtà che turneranno nei due giorni e che vogliono continuare a raccontare la genuinità dei propri prodotti, l’importanza del km0 e della scelta del Made in Italy, che oggi appare sempre più attuale e necessaria. Il mercato, luogo d’incontro tra produttori e consumatori, si manifesta come spazio privilegiato per degustare le eccellenze agroalimentari del luogo, scoprire tradizioni culinarie da portare a casa, sulla propria tavola ed esplorare i sapori del nostro splendido territorio.

Guido Cardelli Masini Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini evidenzia: “in un momento così difficile per l’economia, vogliamo rilanciare il valore aggiunto della qualità e della trasparenza e trasmettere la vicinanza del mondo agricolo al territorio riminese, la nostra terra racconta le biodiversità e le tipicità storicamente custodite dagli agricoltori: oggi più che mai è importante sostenere l’attività agricola e difenderne i prodotti promuovendo un rapporto diretto fondato sulla fiducia tra agricoltore e consumatore”.

La città di Rimini si dota di un’occasione unica per conoscere meglio i prodotti locali, regionali, i grandi chef e sperimentare direttamente nei laboratori dedicati alla cittadinanza, acquistando direttamente dai produttori, che ne garantiscono genuinità e tracciabilità con la garanzia del giusto prezzo.