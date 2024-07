Addio a Bruno Zanin, il Titta di Amarcord

Addio a Bruno Zanin, entrato nel mito cinematografico grazie al ruolo di Titta Biondi nel film "Amarcord" di Federico Fellini. Attore, reporter di guerra, attivista umanitario, da più di dieci anni viveva in una baita tra i boschi a Vanzone con San Carlo, piccolo centro piemontese delle Alpi alle pendici del monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Aveva 73 anni. La notizia della scomparsa è stato dato dal Comune di Vigonovo (Venezia), dove Bruno Zanin era nato il 9 aprile 1951. "Ciao Bruno. Ciao Titta. Non ti dimenticheremo" ha commentato su Facebook il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Capitato per caso a Cinecittà nel 1973 per accompagnare un amico che doveva fare la comparsa, Zanin venne notato da Fellini che lo scelse per interpretare il protagonista Titta di "Amarcord", film che doveva iniziare le riprese poco dopo e che nel 1975 conquistò l'Oscar quale migliore opera straniera. Dopo quell'esperienza venne scelto da Luca Ronconi e quindi da Giorgio Strehler per interpretare opere di Carlo Goldoni. In teatro ha lavorato anche con Marco Sciaccaluga, Gianfranco De Bosio, Sandro Sequi e Alfredo Arias

Al cinema ha recitato nei film "Un uomo, una città" (1974) di Romolo Guerrieri, "La prova d'amore" (1974) di Tiziano Longo, "La prima volta, sull'erba" (1975) di Gianluigi Calderone, "La polizia ha le mani legate" (1975) di Luciano Ercoli, "La padrona è servita" (1976) di Mario Lanfranchi, "L'Agnese va a morire" (1976) di Giuliano Montaldo, "La borgata dei sogni" (1978) di Daniele Pettinari, "Il buon soldato" (1982) di Franco Brusati. Ha preso parte anche a diversi sceneggiati televisivi della Rai.

Nel 1992 Zanin abbandonò il mondo dello spettacolo per seguire altre strade. Per tre anni fu in Bosnia ed Erzegovina corrispondente di guerra per Radio Vaticana e contemporaneamente responsabile della ong Emmaus Internazionale dell'Abbé Pierre. Ritornato in Italia al termine della guerra civile nella ex Jugoslavia si è dedica alla scrittura. Nel 2007 Zanin ha pubblicato il suo primo romanzo a carattere autobiografico "Nessuno dovrà saperlo" (Tullio Pironti Editore).