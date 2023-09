Addio a Cagnoni, picchetto d'onore in Comune. "Porteremo avanti la Fiera con la stessa passione"

Sono stati in tanti i riminesi che hanno voluto in queste ore portare il loro saluto a Lorenzo Cagnoni, storico presidente della Fiera di Rimini e vicesindaco della città negli Anni 80, scomparso nella giornata di martedì (5 settembre) all’età di 84 anni. La camera ardente, nella sala del consiglio comunale, resterà aperta mercoledì fino alle 19 e giovedì dalle 9 alle 15. La sepoltura è fissata giovedì, alle 16, alla chiesa di San Martino in Riparotta. Alle 12, all’apertura della sala del consiglio, al picchetto d’onore il sindaco Jamil Sadegholvaad e il parlamentare Andrea Gnassi. A ruota si sono alternati molti amministratori, a partire dagli assessori.

Sono stati davvero in tantissimi a ricordare in queste ore la figura di Lorenzo Cagnoni. Che nel suo lungo percorso politico e manageriale ha vissuto in prima fila le sorti del Comune, dell’aeroporto e naturalmente della Fiera. Cagnoni ha lavorato finché ha avuto le ultime forze. “A noi e alla città l’insegnamento che ci hai lasciato, di guardare a ciò che non si vede, di avere il coraggio di sognare e di fare ciò che si sogna” sono le parole di Andrea Gnassi. Così il sindaco Sadegholvaad: “Lorenzo rimarrà nel mio cuore per sempre, a Rimini, a tutti noi, il compito di portare avanti con la stessa straordinaria passione e lungimiranza la sua creatura e la sua eredità. Un abbraccio alle figlie, alla moglie Gianna, alla sua famiglia, ai tanti che lo hanno conosciuto, ognuno dei quali - sono sicuro - ha un ricordo indelebile di Lorenzo Cagnoni”.

Aperta è anche la partita per la successione di Cagnoni, per la quale circola tra gli altri il nome dell'ex assessore al Bilancio Gianluca Brasini, una decisione da prendere nelle prossime settimane, data la quotazione in Borsa della società, che potrebbe portare anche una soluzione interlocutoria. Ora, non si sbilancia il primo cittadino, "pensiamo ad accompagnare Lorenzo fino alla cerimonia di domani e a fare un grande Vicenza oro. Poi ci metteremo al lavoro per trovare chi potrà degnamente seguire il lavoro di Cagnoni. Ci si deve confrontare con tutti i soci di riferimento, non solo Comune e Provincia", conclude.