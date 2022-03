Addio a Dante Zignani, Bellaria piange lo storico patron del teatro Astra

La comunità di Bellaria Igea Marina in lutto per la scomparsa di Dante Zignani, storico patron del Cinema Teatro Astra. Un’istituzione della città. Zignani se ne è andato all’età di 94 anni, dopo aver combattuto una malattia. Tanti i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore. Il Teatro Astra di Bellaria ha dedicato un messaggio di ricordo, dopo le condoglianze giunte anche dall’amministrazione. “Se oggi l'Astra è lo spazio dove si concentrano, si incontrano e si esprimono realtà culturali locali e nazionali, dove queste fissano e alimentano una propria identità, per dare impulso alla vita culturale della città, lo si deve alla visione e allo stimolo infuso dal suo promotore e proprietario: Dante”. Il Cinema Teatro Astra venne aperto nel 1965-66. Fu un grande avvenimento per la città di Bellaria Igea Marina. Nel 2006 il Comune di Bellaria Igea Marina ha sottoscritto un importante accordo con la proprietà per la gestione del Cinema Teatro Astra.