Addio a don Biagio Della Pasqua, storico parroco di Cattolica ed ex docente al Liceo Giulio Cesare

Formatore in Seminario, il religioso ha servito per quasi 30 anni la comunità promuovendo iniziative di carattere spirituale, sociale e civile e realtà operanti nella città

È morto nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alle 2.30, don Biagio Della Pasqua. Il religioso avrebbe compiuto 77 anni, ma da tempo le sue problematiche di salute lo avevano debilitato. Le sue condizioni si erano aggravata e per questo si era trasferito nella comunità di Montetauro a Coriano, dov’era stato ospitato proprio dalla Piccola Famiglia dell’Assunta con cui c’era sempre stata una profonda sintonia spirituale. Solo poche settimane però fa aveva salutato la parrocchia di San Apollinare e San Pio V (di oltre 9.000 abitanti, tra le più numerose dell’intera diocesi), che ha servito per quasi 30 anni. "La mia attuale condizione di salute non mi permette di scendere in chiesa per potervi salutare di persona. – ha scritto solo pochi giorni fa don Biagio nella lettera inviata a tutti i parrocchiani – Vi porterò nella preghiera".

La veglia di preghiera si tiene venerdì alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Pio di Cattolica. La celebrazione eucaristica del funerale, presieduta dal Vescovo di Rimini monsignore Francesco Lambiasi, è prevista sabato alle ore 16 in Piazza della Regina a Cattolica, per dare la possibilità di partecipare a quante più persone possibili.

Il religioso

Nato a Santarcangelo di Romagna il 18 novembre 1944, don Biagio era stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1969 dal Vescovo Emilio Biancheri. Dopo un biennio come vicario parrocchiale nella parrocchia di Miramare di Rimini (1969-1970), venne nominato assistente unitario dell’Azione Cattolica diocesana, con il compito di seguire in particolare il Settore giovanile e gli Adulti (1978-1993).

Insegnante di religione al liceo classico “G. Cesare” di Rimini, docente all’Issr “A. Marvelli” di Rimini e presso lo Studio Teologico del Seminario Regionale di Bologna (Teologia Morale), e autore di diversi articoli scientifici, saggi e pubblicazioni, don Biagio è stato educatore dei seminaristi delle scuole superiori nel Seminario vescovile e sacerdote aggregato nello stesso per molti anni.

Monsignore Della Pasqua nel corso degli anni ha promosso e sostenuto a Cattolica realtà come l’associazione Il Pellicano, la cooperativa Il Seme, l’associazione Il Maestrale, il nuovo impulso alla Caritas con il servizio mensa quotidiano e un dormitorio per i senza tetto, senza dimenticare le tante iniziative per i giovani e la comunità con tanti incontri di carattere spirituale e culturale, e sui temi di attualità.

“Questa notte don Biagio Della Pasqua si è addormentato nella pace di Cristo, presso la Comunità di Montetauro che lo aveva accolto e assistito in questi ultimi giorni a causa dell’aggravamento delle condizioni di salute. – il commento del Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri – Ringraziamo il Signore per il dono che don Biagio è stato per la nostra Chiesa Diocesana, con la sua testimonianza di uomo di fede e di pastore, il suo servizio culturale e di insegnamento scolastico, il suo accompagnamento al cammino vocazionale di tanti preti, la sua fortezza nel tempo della malattia, il suo amore alla Chiesa. Lo affidiamo alla bontà del Padre perché lo ricompensi del bene seminato e lo accolga nella sua gioia”.