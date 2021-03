Addio a Francesco Di Mario: "Perdiamo un giovane amico, un ragazzo leale e generoso"

Addio a Francesco Dimario, una colonna di Pennabilli, sempre in prima fila per organizzare e aiutare il paese. L’associazione culturale Ultimo Punto e le associazioni di Pennabilli, Chiocciola la casa del nomade, la Mostra d’antiquariato, l’associazione Tonino Guerra e la Proloco si uniscono al dolore della famiglia per la

prematura perdita di Francesco Dimario.

"Con affetto tutta la comunità, lo staff del Festival Artisti in Piazza e gli amici vogliono ringraziarlo per il

grande impegno e per la partecipazione che ha sempre dimostrato collaborando alla realizzazione delle

attività del paese. Perdiamo un amico, un ragazzo generoso, un lavoratore instancabile che si dedicava con

sorriso, lealtà, passione ed entusiasmo. Un vulcano di idee e sogni per il futuro che ci ha accompagnato e

ispirato. Vogliamo dirgli grazie perché nel suo percorso di vita, e nell’affrontare la malattia con grande coraggio, ci ha insegnato ad apprezzare la sostanza, a dare valore a ciò che veramente conta: il rispetto, l’amore e l’amicizia. Questa eredità ci accompagnerà sempre, la sua energia resterà con noi, nella musica che amava, nel vento leggero dei nostri boschi e delle nostre montagne, nei sorrisi".