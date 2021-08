Addio a Gino Strada, un mese fa un suo intervento a un festival di Rimini

Gino Strada, medico e fondatore della ong Emergency, è morto venerdì a 73 anni. Una notizia accolta in tutto il mondo con grande dolore. A dare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia e la figlia Cecilia ha pubblicato un forte e coraggioso post ringraziando tutti per i messaggi che sta ricevendo, ma è impossibilitata a rispondere perché si trova in mezzo al mare a salvare vite umane. Proprio quello che faceva suo padre.

E la sua voce sul tema "vita" e rispetta a una sanità inclusiva che salva vite Gino Strada l'aveva fatta sentire un mese fa a Rimini. Il chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l'Afghanistan e la Somalia, era intervenuto, in videocollegamento con la platea, al Web Marketing Festival. Un ritorno a Rimini, anche se a distanza. In città inoltre un gruppo di Emergency è attivo a Rimini dal 1996 portando avanti il suo grande impegno.

A ricordarlo con affetto, stima e grande dispiacere per la sua perdita sono tanti politici riminesi, dal sindaco Andrea Gnassi ai candidati sindaco Jamil Sadegholvaad e Gloria Lisi.