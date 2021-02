Addio a Yvonne Valpondi, fondatrice del coro di San Girolamo: ha insegnato canto a centinaia di riminesi

Anche Sandra Sabattini fu tra le sue allieve. Il sacerdote don Battaglie: "Era contentissima per la sua passione educativa che non l'ha mai abbandonata"

Ha insegnato canto a centinaia di riminesi, oltre ad essere stata nella sua lunga vita anche insegnante alle scuole medie. Yvonne Valpondi si è spenta a 98 anni e in queste ore sono tanti a ricordarla, a partire dai suoi allievi e dal sacerdote della chiesa di San Girolamo. La veglia funebre è in programma martedì, alle 20.30, nella chiesa di San Girolamo, dove mercoledì alle 15 saranno celebrati i funerali.

"Siamo grati a Dio per il dono della sua persona, che ha segnato profondamente la storia personale di tanti di noi e della nostra Parroccha", queste le parole della comunità e del coro - La sua vocazione cristiana si è compiuta in un’autentica maternità nei confronti di tutti i suoi allievi. Preghiamo chiedendo l’intercessione di Sandra Sabattini, che ha partecipato alla vita del nostro coro, affinché Cristo la faccia tutta Sua, certi che, nel Suo abbraccio definitivo, continuerà ad esserci madre e amica per sempre".

Yvonne Valpondi era originaria di Milano e dopo aver viaggiato molto per il lavoro del padre si stabilisce definitivamente a Rimini. Nel 1972 inizia a frequentare la chiesa di San Girolamo e si impegna per far nascere il coro. Anno dopo anno sono sempre di più le ragazze che partecipano a cui si aggiungono poi anche gli uomini.

Il sacerdote don Roberto Battaglia ricorda: "Ho conosciuto la signorina Yvonne poco dopo il mio arrivo a San Girolamo. Dal primo incontro è accaduto un riconoscimento profondo a partire dalla comune esperienza di fede. Mi ha colpito la libertà con la quale mi ha raccontato di se stessa e della sua storia, condividendo aspetti personalissimi, come se ci conoscessimo da sempre, e il rapporto è continuato in dialoghi mai banali. Mi sono reso conto da subito che la sua opera educativa era stata ed è determinante per il percorso della Comunità parrocchiale di San Girolamo, poiché la vita del coro è fiorita in una storia di appartenenza che permane come l’esperienza più significativa di San Girolamo, fatta di legami in cui si condivide la vita, cosa mai scontata, anche negli ambiti parrocchiali".

Il parroco ricorda di avere condiviso con lei giudizi e amicizia, grazie anche ai racconti ed allo stesso legame con Elena, Antonio e le altre persone del coro nel quale ci siamo ritrovati nel comune affetto per lei. "Era sempre informatissima e interessatissima alla vita della Parrocchia, che considerava “sua”. L’ultima telefonata ricevuta da lei era per comunicarmi il suo entusiasmo per la recente ristrutturazione della Sala dell’Oratorio: era contentissima per la sua passione educativa che non l’ha mai abbandonata. Quando l’ho visitata l’ultima volta, pregando assieme a lei e dandole l’assoluzione con l’indulgenza plenaria, portandole i saluti a nome di tutta la Comunità parrocchiale, non ripeteva altro che “grazie”. È il grazie che diciamo a Dio per il dono della sua persona, affidandola all’intercessione di Sandra Sabattini, che fu tra la sue allieve, affinché la sua vocazione si compia definitivamente nell’abbraccio di Cristo, in cui continuerà, ne sono certo, ad esserci madre e amica".