Addio ad Angelo Becchetti, negli anni Settanta salvò il Rimini in serie B

Il tecnico è deceduto in seguito alle complicazioni del covid

Lutto nel mondo del calcio. E' morto giovedì a 92 anni Angelo Becchetti storico allenatore di Pesaro, ma con un forte legame anche a con Rimini, nella stagione 76/77 infatti allenò anche il Rimini.

Becchetti è deceduto nel reparto di Medicina del San Salvatore di Pesaro dove era ricoverato da circa una settimana per covid.

Nel corso dell sua carriera l'allenatore si è legato ai tanti club dove ha svolto il ruolo di tecnico o osservatore tra cui le giovanili della Roma, il Cosenza, il Rimini in Serie B (inizialmente in coppia con Helenio Herrera, e poi in solitaria, conducendo la squadra alla salvezza), la Vis Pesaro, l’Ancona ma anche il Fano.