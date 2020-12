Addio al principe del foro Zavoli: il cordoglio del sindaco e dell'Ordine degli avvocati

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi esprime il suo cordoglio, anche a nome dell'intera giunta comunale di Rimini, per la scomparsa, avvenuta lunedì, dell'avvocato Antonio Zavoli. "Ex amministratore del Comune di Rimini, con Zavoli la nostra città perde un intellettuale sopraffino, un appassionato e stimato avvocato e una persona perbene. Un abbraccio giunga a tutta la famiglia". afferma il primo cittadino. Antonio Zavoli è stato consigliere comunale (1979/1980) e assessore comunale (1985/1989).

A ricordare con stima e affetto il legale, deceduto in seguito a una polmonite causata dal Covid 19, p l'Ordine degli Avvocati di Rimini che "ha appreso con grande dispiacere la notizia della morte dell'avvocato Antonio Zavoli, insignito della "Toga d'Oro" da questo Ordine nell'anno 2011. Ne ricordiamo la straordinaria preparazione professionale e culturale, associata al grande impegno ed all'autentica passione che sempre dedicava alle cause che patrocinava. Con la sua morte scompare un indiscusso protagonista della storia del nostro foro che rimarrà però vivo nel ricordo dei colleghi e costituirà per le nuove generazioni un chiaro esempio della figura dell'avvocato".