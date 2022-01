Addio al violinista della musica popolare, per 32 anni anima dell'Uva Grisa

Con il suo violino ha regalato grandi emozioni e tanta allegria. E’ stato membro e anima del gruppo di musica popolare l’Uva Grisa. Ma anche degli Scariolanti di Bellaria-Igea Marina. Sono in tanti in queste ore a ricordare il musicista Mario Venturelli, scomparso all’età di 89 anni, dopo una vita trascorsa tra musica e i lavori di elettricista e albergatore.

Gli amici del gruppo de l’Uva Grisa gli hanno voluto dedicare un video con delle parole dolcissime. “Caro Mario te ne sei andato, hai suonato con noi per 32 anni sempre da protagonista, condividendo un esperienza di musica e amicizia. In tutti questi anni non ti abbiamo mai visto un secondo di mancare di entusiasmo. Hai rappresentano una delle parti migliori e più solide dell’Uva Grisa. Ciao Mario, sei stato un vero amante della musica e del violino. Ti porti via per sempre una parte di noi”.

Un bel ricordo anche dagli appartenenti al gruppo della Grotta Rossa. “Vogliamo salutare Mario Venturelli, un compagno di viaggio speciale che purtroppo ci ha lasciati. Vogliamo abbracciare virtualmente Francesco, Ilaria, Giulia, Andrea e tutti i suoi cari. Vogliamo ringraziare Mario per essere stato un amico di Grottarossa ed averci voluto bene portando la sua musica, il suo umorismo, la sua carica vitale, il suo ingegno e la sua indimenticabile grappa insieme ai compagni de L'Uva Grisa ogni qualvolta ci fosse da sostenere una causa, celebrare l'antifascismo o semplicemente fare festa”.

Il funerale si celebrerà sabato (8 gennaio), alle 10, nella chiesa di Torre Pedrera.