Addio a Derrik, storico pasticciere della Perla Verde

Addio a Derrik Freddi, storico pasticciere della Moderna conosciuto da tutta Riccione. Il maestro dell'arte dolciaria si è spento improvvisamente a 73 anni. Ha gestito per tanti anni la pasticceria su viale Dante e poi, una volta chiusa, ha lavorato nel suo laboratorio di pasticceria fino all’apertura della nuova pasticceria in via Verdi, in zona Alba. Derrik Freddi lascia la moglie Angela e la figlia Deborah, che lavoravano con lui.

"È con un dolore immenso che ci troviamo a comunicare l’improvvisa scomparsa di Derrik colonna portante della nostra pasticceria e punto di riferimento per tutta l’arte pasticciera di Riccione. Sarai sempre in ogni tua creazione. Ciao Derrik". Queste le parole scritte sulla pagina Facebook della Moderna. E al dolore per questa perdita si aggiunge anche il cordoglio dell'associazione Riccione Alba che scrive: "La nostra città perde un grande maestro".

Martedì alle 20 ci sarà il rosario e mercoledì alle 10 la funzione presso la Chiesa di Mater Admirabilis di Viale Gramsci.