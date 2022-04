Addio centralino e attese, ora anche a Rimini il taxi si prenota con lo smartphone grazie all'applicazione

Novità e innovazione digitale nel trasporto pubblico locale, da alcune settimane è attivo anche Rimini il servizio It-Taxi. Si tratta di un'applicazione per prenotare il proprio taxi ovunque in Italia, 7 giorni/24 ore, comodamente dal proprio smartphone. La geolocalizzazione via satellite permette di avere un'auto anche senza conoscere l'indirizzo preciso, senza tempi di attesa al centralino o voci registrate. It-Taxi è sempre più diffusa in tutta Italia, è gestita dalle società di taxi comunali, autorizzati e trasparenti, permette di avere preventivo su richiesta e tracciabilità della vettura in arrivo e stipulare convenzioni, abbonamenti oltre a una sezione dedicata esclusivamente a imprese e aziende. Per scaricarla è sufficiente andare all'indirizzo: www.ittaxi.it.