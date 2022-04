Addio a dj Symon, il Bollicine sconvolto dedica il venerdì in suo onore: "La serata vivrà in tua memoria"

Addio dj Symon. E il locale dove lavorava dedica una serata in suo onore. Il mondo della musica, soprattutto gli appassionati del ballo latino americano, non riescono capacitarsi di quanto accaduto e si stringono, con dolcezza, nel ricordo: ha creato davvero grande sgomento la morte prematura di Simone Pecci, dj del Bollicine Disco Dinner di Riccione e collaboratore di Radio Sabbia e Radio San Marino. Aveva solamente 42 anni. Un ragazzo ben voluto da tutti, per il suo spirito amichevole e l’allegria che riusciva a trasmettere con la sua musica. Ed è proprio dal Bollicine di Riccione che è arrivata la serata in suo onore.

“Abbiamo appreso con grande dolore e immenso sconcerto – raccontano i colleghi attraverso i social -, della prematura scomparsa di Symon. Con Simone abbiamo visto crescere la serata del Bailar del venerdì e rimaniamo sgomenti davanti al vuoto che ci ha lasciato”. Durante le scorse ore il locale ha pubblicato una raccolta di immagini ricordo con gli amici di sempre, naturalmente con il sottofondo dei ritmi latino americani. La serata del Bailar latino è stata così dedicata all’amico: “La serata in tuo onore – scrive il Bollicine sulla sua pagina Facebook -, tu avresti voluto che fosse così, con il tuo solito spirito gioioso, il tuo pubblico che per anni hai fatto ballare sempre con tanto entusiasmo e professionalità. Rimarrai sempre dentro al nostro cuore. La tua serata vivrà in tua memoria”.

Tanti i messaggi di cordoglio. Senza parole di fronte al lutto di un amico di tutti. C’è chi ha partecipato alla serata con le lacrime agli occhi. “Ciao Simo, sono venuto a salutari, ma non ho resistito tanto e me ne sono andato”, scrive sui social Christian. E ancora tanti ricordi e pensieri: “Le più sentite condoglianze ai tuoi cari, un dolore insopportabile, la tua scomparsa ci lascia sconvolti”.