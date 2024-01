Addio alla donna più longeva della provincia, nonna Ines si è spenta a 109 anni

Era l’ultracentenaria più anziana della provincia. Avrebbe compiuto 110 anni il prossimo 4 luglio. Riccione piange la scomparsa di Ines Ronci, è scomparsa nella giornata di giovedì (18 gennaio) durante il sonno. A darne l’annuncio il figlio Aldo, la nuora Mirna e tutti i parenti. Ines era la quarta persona più anziana in regione e alla posizione numero 38 in Italia. Più volte intervistata dalla stampa locale, non era passato inosservato quando all’età di 108 anni ha sconfitto il Covid dopo essere stata colpita da una polmonite bilaterale. Tutti la ricordano per la sua tenacia e il suo spirito. Molto legata alla sua famiglia, dedicava molto tempo alla lettura e seguiva con grande attenzione Papa Francesco. I funerali avranno luogo sabato 20 gennaio, alle 15: la santa messa alla chiesa Gesù Redentore (Alba), poi l’ultimo saluto al vecchio cimitero di Riccione. La veglia di preghiera venerdì (19 gennaio) sempre alla chiesa Alba alle 20.