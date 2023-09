Addio a un manager illuminato. "Se Rimini è al top nelle Fiere è grazie alla sua straordinaria figura"

La notizia della scomparsa di Lorenzo Cagnoni, storico presidente di Ieg e politico di lungo corso, ha lasciato attonita la città. E’ morto dopo aver combattuto a lungo una brutta malattia, aveva 84 anni. Parole di vicinanza sono subito giunte da Confartigianato, che ricorda la figura di Cagnoni: “La storia di ogni territorio è raccontata da volti e azioni che ne sostanziano la dimensione e la qualità. Se Rimini nel sistema fieristico-congressuale italiano ed internazionale è un punto di riferimento assoluto, lo deve a Lorenzo Cagnoni, un uomo capace di vedere più avanti e più in alto di tutti”.

“Ciò che ha fatto nella sua vita, con una determinazione feroce e sempre protesa a valorizzare e anche a difendere la sua, la nostra città, lo pone fra le figure fondamentali della storia riminese. Servirà trovare una adeguata azione per ricordarne l’impronta a futura memoria. Il presidente Davide Cupioli e tutta Confartigianato Imprese Rimini piangono la scomparsa di una figura straordinaria e amica, abbracciano la famiglia alla quale giungano le condoglianze degli artigiani riminesi”.

Il messaggio di Emma Petitti

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group Spa. “Senza ombra di dubbio uno dei più grandi manager pubblici del nostro territorio e del panorama nazionale - commenta Petitti -. La sua immagine è indissolubilmente legata alla Fiera di Rimini, allo sviluppo virtuoso che questa infrastruttura strategica per tutto il territorio riminese ha avuto in questi anni, giunto fino alla realizzazione del nuovo Palazzo dei congressi”.

“Ma Lorenzo per me era molto di più; ci sentivamo e ci confrontavamo spesso; lui era fonte inesauribile di conoscenza e di saggezza; amava visceralmente Rimini e il suo lavoro. Mancherà a tutti noi, alla nostra comunità. Le mie più sentite condoglianze alle figlie, alla moglie Gianna, a tutti i suoi famigliari. Ciao Lorenzo, fai buon viaggio”.