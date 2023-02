Addio al re dei talk show, Maurizio Costanzo ospitò Gessica Notaro. "Difendo una giovane donna"

Il mondo della televisione e del giornalismo piangono la scomparsa di Maurizio Costanzo. E’ morto a Roma, aveva 84 anni. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo è stato una icona della televisione italiana, firmando decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Di recente era finito al centro delle cronache riminesi, dopo aver difeso Gessica Notaro. Lo scorso dicembre il re dei talk show era stato condannato, dopo l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini. Il giornalista, in trasmissione tv, si era lasciato andare a toni molto accesi, per condannare e probabilmente anche per difendere in buona fede l'ospite che aveva invitato, Gessica Notaro, la 32enne riminese sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. La donna fu vittima dell'aggressione il 10 gennaio del 2017, a Rimini, sotto casa. A tre mesi dai fatti Maurizio Costanzo l'aveva invitata al salotto di Canale 5, il “Maurizio Costanzo show”.

Ancora di recente sul caso Maurizio Costanzo aveva difenso a spada tratta Gessica Notaro, dicendo ai giornali: “Non commento le sentenze, parlano da sole. Io so solo di avere difeso una giovane donna che è stata sfregiata e che in conseguenza di ciò ha perso un occhio”.

Quella di Maurizio Costanzo è stata una carriera vincente, ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino a novembre scorso. Aveva un forte legame anche con la televisione di San Marino, con cui aveva collaborato.