Addio nonno Ermanno, Mattia Zaccagni segna e gli dedica il gol. "Ha fatto la storia di Bellaria"

La comunità di Bellaria Igea Marina è in lutto per la scomparsa di Ermanno Morri, geometra e imprenditore alberghiero, è stato tra i padri costituenti della città di Bellaria Igea Marina. Persona conosciuta a ogni latitudine della cittadina romagnola, nonno di Mattia Zaccagni: il calciatore della Lazio proprio durante la partita contro l’Empoli (vinto 2-0 in trasferta) ha segnato il gol del raddoppio al 67’ minuto e ha alzato le mani al cielo nell’esultanza proprio nel ricordo del nonno appena scomparso.

Il campione ha ricordato il nonno attraverso tutte le sue pagine social: “Ciao nonnino, sei stato per me fonte d'ispirazione trasmettendomi i veri valori della vita, sei sempre stato un nonno premuroso. Mancheranno i tuoi consigli a tutti noi, hai vissuto una vita splendida e sarai ricordato da tutti con grande amore. Ti voglio bene". A raccontare lo splendido rapporto tra Mattia ed Ermanno è il sindaco Filippo Giorgetti. “Ermanno era legato a tutti i suoi nipoti, era un vero capo famiglia e con Mattia aveva un legame speciale: lui veniva sempre qui a Bellaria per trovare suo nonno. Ma siamo affranti e in lutto perché Ermanno ha dato moltissimo alla nostra città, in prima linea e da protagonista”.

Ermanno Morri se n’è andato a 85 anni, il funerale nella giornata di sabato (23 dicembre) al Sacro cuore di Bellaria. Fondatore della Federalberghi di Bellaria, nel 1956 aveva contribuito nel percorso che portò all’indipendenza di Bellaria dal Comune di Rimini. Il sindaco Filippo Giorgetti lo ha voluto ricordare con affetto: “Ha veramente fatto la storia di Bellaria, è stato un modello per tutti e lo ricorderemo anche per il suo impegno a favore della comunità”.