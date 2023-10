L'addio a Pierina in un clima avvolto dal mistero, le lacrime di parenti e amici senza una spiegazione

Una morte che resta senza un perché. Non una spiegazione chiara. E nemmeno una persona iscritta nel registro degli indagati. L’omicidio di Pierina Paganelli, a dieci giorni dal ritrovamento del cadavere, resta avvolto nel mistero: anche nel giorno del suo addio, quando al suo capezzale la famiglia si ritrova unita per l’ultimo saluto a quella donna che secondo tante testimonianze “era ben voluta da tutti”.

Alle 10,30 di sabato mattina (14 ottobre), si è tenuta nel tempio dei Testimoni di Geova la funzione funebre, proprio in quel luogo dove Pierina ha trascorso le sue ultime ore in vita, prima del ritorno a casa e il brutale accoltellamento nei locali sotterranei tra i garage e l’ingresso dell’ascensore del complesso condominiale di via del Ciclamino. In un tempio blindato, con l’ingresso vietato ai cronisti, alla spicciolata arrivano i familiari: ci sono i figli Chiara, Giacomo e anche Giuliano, appena uscito dall’ospedale Sol et Salus dopo la lunga convalescenza per via di quello strano incidente stradale, anche in questo caso, senza un responsabile e ricco di ancora tanti vuoti.

Per l’ultimo saluto di Pierina c’è anche la nuora Manuela Bianchi, che è stata in questi giorni di indagini interrogata per quattro volte, dopo che era stata lei la prima a ritrovare il cadavere nel sotterraneo del palazzo. L’ultima volta giovedì, momento in cui assieme con il fratello Loris sono state prelevate anche impronte e Dna.

Durante le scorse ore Manuela è stata ancora cercata dalle telecamere delle Tv nazionali, come riportato nel servizio di “Quarto Grado”, su Rete 4, andato in onda nella serata di venerdì, dove la donna ha continuato a ripetere “dovete rispettare il momento che sto vivendo”. E ancora: “Sto cercando di continuare a vivere nella difficoltà, ho una minore in casa”.

Al tempio dei Testimoni di Geova ci sono anche in borghese gli uomini della Squadra Mobile, che stanno indagando sull’uccisione. La funzione prosegue per circa un’ora e mezza, in un clima di smarrimento, con il momento di preghiera seguito non solo dai parenti ma anche da molti amici. Terminata la funzione la salma della donna è stata poi trasportata al cimitero di Sogliano sul Rubicone, paese di dove la Paganelli era originaria e dove sarà seppellita.