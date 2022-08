Addio a Piero Angela, Riccione lo incoronò con il premio Ilaria Alpi. Diversi i reportage nel Riminese

Anche nel Riminese profondo cordoglio per la morte di Piero Angela, storico conduttore e divulgatore scientifico. Si è spento nella notte tra il 12 e il 13 agosto, all'età di 93 anni. Cronista, corrispondente, inviato, conduttore: a Piero Angela era andato il premio alla carriera del Premio Ilaria Alpi 2013, la manifestazione di giornalismo televisivo dedicata alla reporter del Tg3 che si svolge a Riccione. “Il percorso giornalistico di Piero Angela è variegato e molteplice, cinquantanove anni in Rai avendo sempre come stella polare l’informazione del servizio pubblico” aveva raccontato Luca Ajroldi, presidente della giuria del Premio Ilaria Alpi.

Piero Angela non aveva potuto partecipare alla cerimonia del Premio Ilaria Alpi, ma aveva avuto modo di ricevere il riconoscimento in un incontro a Roma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna. “Nel nostro lavoro abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di persone che rappresentino un punto di riferimento – aveva detto Piero Angela –: Ilaria ha dato questo esempio perché con dedizione e con coraggio ha portato avanti il suo lavoro”. Il giornalista aveva, nel corso degli anni, dedicato diversi servizi e reportage anche sul depuratore di Rimini.

Nato a Torino il 22 dicembre 1928, aveva da poco celebrato i suoi 70 anni in Rai. Volto rassicurante e grande conoscitore delle bellezze d'Italia con i suoi programmi ha portato la cultura, tramite il piccolo schermo, nelle case di milioni di italiani. Il figlio, Alberto, ha seguito le sue orme.