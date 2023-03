Addio alla pioniera della cooperazione sociale romagnola. Legacoop in lutto: "Eri una colonna"

Nella notte tra sabato e domenica ci ha lasciato Elena Grilli, 65 anni, pioniera della cooperazione sociale romagnola. Nata il 24 marzo 1957 a Cesena, ha rappresentato una colonna del movimento cooperativo romagnolo e italiano per circa 40 anni, nell'arco dei quali ha marcato un lungo percorso, dapprima come presidente, poi come direttore generale di Cad.

Nel settembre del 1979, ancora studentessa, entrò come socia in una piccola cooperativa e nel 2020, quando raggiunse l’età per la pensione, si congedò da una realtà di livello nazionale in cui lavorano quasi 900 persone.

"Costruire una rete di coop sociali in Italia — aveva dichiarato nella sua ultima recente intervista — è una grande conquista. Essere riusciti a unirsi per dare risposte ai bisogni dei cittadini, ognuno contribuendo con la propria esperienza e capacità, è per me motivo di orgoglio".

Elena Grilli lascia la testimonianza di un grande impegno, speso con passione per sviluppare un sistema di servizi alle persone all'insegna della qualità e del rispetto per i più deboli. Una pioniera della cooperazione sociale forlivese. I cooperatori romagnoli si stringono al dolore dei familiari e dei tantissimi che la conoscevano e stimavano.