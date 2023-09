Addio al presidente Cagnoni, ultimo viaggio nella sua Fiera per il saluto ai dipendenti Ieg

Il mondo della Fiera e le istituzioni oggi si sono riunite per l’ultimo saluto a Lorenzo Cagnoni, storico presidente della Fiera di Rimini, scomparso all’età di 84 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. Prima di raggiungere la chiesa di San Martino in Riparotta, Lorenzo Cagnoni ha fatto l’ultimo viaggio verso la Fiera, la sua creatura, dove ad attenderlo fuori dai padiglioni c’erano i dipendenti del gruppo Ieg. Ad aspettarlo fuori dalla chiesa diverse centinaia di persone, in segno di vicinanza alla moglie Gianna e le figlie Lucia e Silvia. Diversi anche gli amministratori pubblici durante la funzione tenuta da don Danilo Manduchi, con diverse testimonianze di ricordo giunte anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dal parlamentare Andrea Gnassi. Presenti tra le autorità anche i parlamentari Marco Croatti e Jacopo Morrone, l’assessore regionale Andrea Corsini e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

Intanto anche a Vicenza si parte nel segno del ricordo di Lorenzo Cagnoni, con una sobria cerimonia inaugurale, il nuovo Vicenzaoro September. Porteranno i loro saluti: Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il presidente di Ice Matteo Zoppas e Claudia Piaserico, presidente Federorafi.