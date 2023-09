Addio al piccolo Samuel, l'abbraccio alla famiglia. "Era un pesciolino, non doveva essere sul camper"

“Sarai sempre nei nostri cuori”, recita lo striscione colorato fuori dalla chiesa del Villaggio Primo Maggio. E’ difficile dare una spiegazione, a quanto accaduto. Soprattutto ai tantissimi giovani che affollano una chiesa gremita: sono gli amici, i compagni di scuola e dell’oratorio. Rimini nel pomeriggio di lunedì (11 settembre) si è stretta attorno alla famiglia Imbuzan, per dare l’addio al piccolo Samuel, morto a soli 11 anni in Sardegna per via dell’esplosione del camper dove si trovava mentre era in vacanza con la sua famiglia. Il passaggio più toccante è stato sicuramente quello del vescovo Nicolò Anselmi, quando ha raccontato cosa gli è rimasto maggiormente impresso dal dialogo con la mamma di Samuel. “Era un pesciolino perché gli piaceva sempre stare in acqua – ha spiegato il Vescovo -, e in quel momento non doveva essere li. Ma ora Samuel sta nuotando in un altro mare, nel mare dell’amore di Dio”.

Tra i ricordi c’è quello della sorella Giada, che non era in vacanza in Sardegna, era rimasta a casa con il fratello più grande: “Sei in ogni cosa che mi circonda – ha detto commossa -, e sarai sempre una parte di me”. A raggiungere il parroco del Villaggio Primo Maggio Don Tarcisio Tamburini anche gli amici di scuola, uno a fianco all’altro: “Caro Samuel niente potrebbe cambiare l’affetto che ci lega e la nostra amicizia, che è il dono più grande che ci hai lasciato. Arrivederci dai tuoi amici”. Non è semplice trovare un senso, una spiegazione, ma il Vescovo Anselmi ha cercato una parola di conforto per tutti: “Sono certo che dalla sofferenza nasce sempre qualcosa di nuovo. Anche se non subito”.

Nel frattempo, in Sardegna, proseguono le indagini per cercare di capire le dinamiche che hanno portato all'esplosione nella quale il piccolo ha perso la vita.