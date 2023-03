Addio allo storico gestore della sala giochi. "Grazie Alfio per averci dato una seconda casa”

Ha fatto divertire riccionesi e turisti. In moltissimi, nel corso degli anni, hanno varcato l’uscio della sua sala giochi Happy Days, sotto la galleria Viscardi di viale Ceccarini. Riccione piange la scomparsa dell’imprenditore Alfio Lazzaretti. Aveva 75 anni. Per tanti la Happy Days è stato un vero punto di riferimento e di ritrovo. “I ragazzi dell’Happy Days salutano il suo timoniere Alfio Lazzaretti. Abbiamo fatto casino ma ci siamo divertiti. Condoglianze alla famiglia”, scrive Gabriele Maestri. Tanti i commenti di persone che ricordano l’imprenditore. “La Happy Days per molti anni è stata la mia seconda casa. Tu sempre sorridente, condoglianze”. E ancora: “Per quanti anni ci hai dovuto sopportare”. “Grazie Alfio per averci dato una seconda casa”.

I funerali avranno luogo giovedì (2 marzo), alle 15, nella nuova chiesa di San Martino (viale Diaz).