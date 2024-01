Addio a un volto storico della Festa dell'Unità, il Pd di Riccione piange la scomparsa di Sabrina

Il Partito Democratico di Riccione in lutto per la scomparsa di Sabrina Franchini, volto conosciuto e sempre in prima fila nell’organizzazione della Festa dell’Unità. Così la ricordano i dem riccionesi: “Porgiamo l’estremo saluto a Sabrina e sentite condoglianze al marito Giuseppe, al fratello Fabio e ai famigliari tutti. Sabrina, persona semplice e buona, la ricordiamo vicina a tutti noi nel lavoro alle Feste de L’Unità. Ricordiamo il suo impegno, la sua dedizione e il suo sorriso”. Attraverso un post l’ha voluta ricordare anche il fratello Fabio: “Desidero ringraziare di cuore tutti e ciascuno di voi per farmi sentire questa forte, spontanea ed inattesa vicinanza. Purtroppo la scomparsa di mia sorella Sabrina non è stata una sorpresa ma la situazione è davvero precipitata in questi ultimi giorni. È così difficile ora, nel dolore per questo lutto personale e familiare, dover farsi carico di tutto ciò che consegue, come molti di voi possono immaginare conoscendo bene Sabrina e Giuseppe. Un uomo perso senza la sua metà, so già che avrà bisogno di un aiuto maggiore di quello che saremo in grado di garantirgli noi familiari”. I funerali si svolgeranno giovedì (4 gennaio), alle 10, nella chiesa San Lorenzo di Riccione.