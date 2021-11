Addobbi natalizi per i negozi sfitti, boom di richieste al Comune

C’è ancora tempo sino a lunedì 15 novembre per fare domanda in relazione a due iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale a sostegno degli esercizi commerciali in vista delle festività natalizie. Si tratta, in primo luogo, della possibilità data ai negozianti, ma anche ad esempio alle strutture ricettive, di ricevere una stella luminosa, un addobbo omogeneo rispetto a quelli impiegati nell’illuminazione pubblica delle feste, da installare all’esterno della propria attività. L’iniziativa ha continuato a riscuotere grande interesse in questi giorni, con il numero di attività che hanno già aderito prenotando il proprio addobbo giunto a quota 85. Chiusa l’istruttoria, si procederà celermente alle installazioni, per far coincidere l’accensione di questi arredi “extra” a quella delle luminarie natalizie della città. Sempre lunedì sarà l’ultimo giorno utile anche per l’altra iniziativa, ossia la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione, a fronte di un contributo simbolico di 50 euro, di teli in pvc da apporre sulle vetrine degli immobili sfitti; anche in questo caso, buona la risposta della città, con una quindicina di pannelli – recanti foto e altri contenuti a matrice turistica - già prenotati.



Per entrambe le iniziative, è sufficiente compilare la modulistica disponibile anche sul sito istituzionale, e consegnarla allo Iat di via Leonardo da Vinci; ufficio a disposizione per ulteriori informazioni allo 0541.343808. “Iniziative lanciate con successo lo scorso anno, nate da un percorso di condivisione con le categorie economiche. Sulla scorta di quell’esperienza, anche quest’anno abbiamo voluto mettere i nostri commercianti nelle condizioni di addobbare la propria attività a condizioni vantaggiose, con l’Amministrazione che si accollerà gran parte dei costi avvalendosi della collaborazione con Fondazione Verdeblu. L’obiettivo è avere una città bella, calda ed accogliente, vestita a festa non solo nei luoghi tradizionalmente riconosciuti di interesse e che parli lo stesso linguaggio sotto il profilo estetico”, le parole con cui il Sindaco Filippo Giorgetti ha introdotto le due iniziative gli scorsi giorni.



Iniziative definite a sostegno degli esercizi commerciali, a cui si aggiungono le novità annunciate di recente, in termini di intrattenimento ed eventi, che interesseranno l’Isola dei Platani già dai prossimi giorni: ‘allungando’ di fatto la programmazione natalizia ed anticipando il clima delle feste. Si partirà con il mini ciclo in tre sabati consecutivi – il primo il 20 novembre – che porterà in piazzetta Fellini musica, danza e teatro, per poi continuare con ‘Quelle domeniche sull’Isola dei Platani’: iniziativa realizzata in collaborazione con Fondazione Verdeblu che sarà aperta domenica 28 novembre alle 17.00 dall’imperdibile dj set di Teo Mandrelli in piazza Don Minzoni, con la partecipazione della scuola di ballo K-School. Stessa location e stesso orario per il secondo appuntamento, domenica 5 dicembre: protagonista ancora la musica live grazie al concerto di Paolo Faetanini, affiancato anche da una mostra espositiva firmata dai pittori di Bellaria Igea Marina. Presto, attese grandi novità anche per l’Astra nelle sue vesti di comoda e moderna sala cinematografica: con un progetto ambizioso e di qualità in fase di perfezionamento, pronto a partire tra fine novembre e i primi di dicembre.





Un insieme di interessanti attività che completeranno il piatto principale, quella programmazione natalizia che la Città di Bellaria Igea Marina è stata tra le prime località della Riviera romagnola a presentare a metà ottobre. Tanti gli appuntamenti clou in compagnia di grandi ospiti, a partire dalla sera inaugurale del 7 dicembre con Cristiano Malgioglio, in uno show dedicato a Raffaella Carrà. Spicca poi il doppio appuntamento di Santo Stefano, con il concerto di Antonino e quello classico di fine anno curato dal Comitato Borgata Vecchia. Venerdì 31 dicembre grande festa diffusa e di piazza nel cuore di Bellaria, con tanta musica e intrattenimento. Domenica 2 gennaio altro evento da non perdere con Dolcenera, e gran finale per l’Epifania con Cristina D’Avena. Senza dimenticare gli incontri con gli youtuber, su tutti quello con LaSabri, e la grande tradizione natalizia: dagli appuntamenti gospel alle esclusive rappresentazioni della Natività che impreziosiranno tanti angoli di Bellaria Igea Marina, a partire dal Presepe di Ghiaccio ed il Presepe di Sabbia.