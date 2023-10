Al via i lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico alla scuola primaria Carpignola

Lavori al via alla scuola primaria Carpignola. Si tratta di interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Due milioni e 200mila euro, il costo complessivo del restyling, di cui un milione e 200mila euro dai fondi Pnrr, 319mila a carico della ditta che reperirà il contributo statale Gse per l’efficientamento e i restanti 600mila saranno coperti con risorse comunali. L’impresa a cui è stato affidato l’appalto è l’Edile costruzione di Rimini. I lavori partiranno a metà novembre per rientrare nella tabella di marcia prevista dal Pnrr, ma saranno subito interrotti per non interferire con lo svolgimento della didattica e ripresi durante l’estate 2024. Il secondo stralcio è previsto invece per l’estate 2025.

Sull’edificio della scuola Carpignola sono stati già eseguiti altri interventi, nell’estate 2022, di anti-sfondellamento dei solai e controsoffitti. Interventi finanziati dal Miur complementari all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico. I lavori di adeguamento sismico porteranno l’edificio di via Primule a raggiungere un livello di sicurezza pari al 100 per cento. Quelli di efficientamento energetico prevedono la sostituzione di tutti gli infissi e vetrate, la realizzazione di un cappotto esterno, gli interventi sugli impianti elettrici e speciali, sostituzione distribuzione principale e secondaria, manutenzione quadri elettrici, sostituzione della caldaia a gas metano con una nuova pompa di calore.

“Questi interventi sugli edifici scolastici, Filippini, Repubblica e Carpignola sono massivi - spiega il dirigente dei Lavori pubblici Baldino Gaddi -, ma sono stati calcolati in modo tale da non interferire l’uno con l’altro e neppure con lo svolgimento della didattica. Abbiamo pianificato i lavori di concerto con l’amministrazione comunale. L’adeguamento sismico porterà a un’efficienza sismica del 100 per cento, come se fosse un edificio costruito ex novo. L’efficientamento energetico realizzerà invece anche un rinnovo architettonico e funzionale”.

“Investire nella sicurezza dei nostri ragazzi, per la nostra amministrazione, è una priorità - commenta la sindaca Franca Foronchi - Questo nuovo progetto per la scuola Carpignola ci permetterà di adeguare la struttura alle normative attuali sulla sismica, sanando le attuali criticità esterne e interne, ma anche di rendere gli ambienti più confortevoli per bambine, bambini, insegnanti e personale. In questo modo, alunni e personale scolastico avranno la possibilità di vivere, lavorare, imparare in luoghi pienamente sicuri dal punto di vista strutturale ed energetico, accessibili e soddisfacenti per le varie esigenze didattiche ed efficienti. Mi preme sottolineare inoltre come per tutti questi lavori, il Comune spenda solo un quarto dell'importo complessivo”.