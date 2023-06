Adescava i ragazzini tra le giostre, l'orco del luna park dichiarato incapace di intendere e volere

Davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Bergamo era imputato di violenza sessuale su minori ma il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del giostraio 56enne, che anche a Rimini ha un procedimento penale per molestie su due ragazzini, in quanto i periti lo hanno dichiarato totalmente incapace di intendere e volere. Una decisione che, adesso, avrà ripercussioni anche sul processo riminese. Difeso dall'avvocato Cinzia Bonfantini, il legale dell'uomo ha presentato al giudice Monocratico la decisione dei colleghi lombardi e chiesto a sua volta una perizia psichiatrica. Il presunto pedofilo era stato scoperto nell'autunno del 2018, quando in occasione di una fiera nell'entroterra era stato allestito un luna park con diverse giostre. Il 56enne, che lavorava come responsabile di alcune attrazioni, avrebbe approfittato della situazione per avvicinare due ragazzini che all'epoca avevano 12 e 13 anni offrendo giri gratuiti su alcune di esse.

Una volta carpita la loro fiducia, li convinceva ad accettare la sua amicizia sui social network o a scambiare i numeri dei cellulari. Ottenuti i riferimenti dei giovanissimi, l'uomo li avrebbe contattati chiedendo loro di farsi dei selfie osè e di inviarglieli. A scoprire quello che stava accadendo sui telefonini dei figli erano stati i genitori che, allarmati, erano corsi dai carabinieri per sporgere denuncia. L'inchiesta, partita dalla Dda di Bologna, aveva permesso di scoprire che il giostraio deteneva diversi filmati di natura pedopornografica ed è stato così rinviato a giudizio con un processo che si è aperto davanti al giudice Monocratico con l'accusa portata avanti dal sostituto procuratore Davide Ercolani delegato dalla Procura distrettuale di Bologna.