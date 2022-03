E' la settimana dell'avvio del maxi cantiere, le prime modifiche alla viabilità già da mercoledì notte

Cominceranno la sera del 16 marzo, a partire dalle ore 21 in poi, le operazioni di chiusura della strada Statale 16 per consentire l’inizio della cantierizzazione nella prima zona di intervento - quella di intersezione con le vie Montescudo e Coriano - per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e via Coriano: il primo dei sei interventi per il definitivo superamento dei buchi neri della Statale 16 che consentiranno di ricucire la storica frattura del territorio, compattando la città a mare e a monte dell’Adriatica.

Le prime operazioni che verranno messe in atto già a partire dalla sera del 16 marzo prevedono innanzitutto l’istituzione del senso unico di marcia sulla via Coriano, nel tratto dalla Statale 16 alla via Rodriguez, la predisposizione della segnaletica, e infine la chiusura del tronco di Statale nella porzione di strada dove verrà attivata una deviazione laterale (bypass), per chi proviene da Riccione in direzione Ravenna.

A partire dalla mattina di giovedì 17 marzo entrerà in funzione tutto il piano della viabilità temporanea che cambierà in modo significativo per garantire il flusso veicolare. Dal 17 marzo, gli automobilisti che percorrono la strada statale 16, con direzione di marcia Ravenna/Ancona, giunti allo svincolo con la via Montescudo, potranno svoltare a sinistra in via Flaminia Conca, o svoltare a destra in via Montescudo, o proseguire in via Coriano.

Coloro che sono diretti in direzione Riccione proseguiranno in via Coriano, impegneranno la rotatoria per proseguire in via Edelweiss Rodriguez Senior per poi impegnare lo svincolo in uscita sulla strada statale 16 e proseguire verso Riccione sulla Statale 16. Gli automobilisti che percorrono la strada statale 16, con direzione di marcia Ancona/Ravenna potranno proseguire dritto impegnando la bretella appositamente creata per consentire il passaggio dei veicoli.

L'intersezione tra Sstatale 16/Via Coriano/Montescudo/Flaminia Conca sarà sempre regolata da impianto semaforico. L'accesso al Colosseo avverrà percorrendo la via Coriano da mare, pertanto per chi proviene da monte si suggerisce di percorre la via Montescudo in direzione mare e di riportarsi sulla via Coriano prima dell'intersezione con la Statale 16.

Per i ciclisti si suggerisce il seguente percorso di attraversamento della Statale 16 per chi proviene da monte lungo la pista ciclabile di via Coriano: riportarsi su via Montescudo in corrispondenza dell'intersezione con via Metauro e percorre via Montescudo; l'attraversamento ciclabile e pedonale alla Statale 16 sarà semaforizzato in sovrapposizione all'attraversamento veicolare. Verrà modificato lo spartitraffico della via Coriano in corrispondenza della rotatoria della Rodriguez per permettere l'ingresso in rotatoria con due corsie.

Questa prima fase dei lavori e di modifica della viabilità nella intersezione di via Montescudo prevede la posa degli scatolari del sottopasso e durerà circa 2 mesi. Successivamente si ripristineranno tutte le svolte del semaforo per procedere al completamento del sottopasso. Una volta ultimato il sottopasso e reso fruibile si eliminerà il semaforo attivando la nuova rotatoria.

La Polizia locale sarà impegnata in prima linea con 3 pattuglie sin dalla sera del 16 marzo e poi, per tutta la durata di questa prima fase dei lavori, con almeno 20 agenti, sia in orario mattutino sia pomeridiano, a presidio dei punti più caldi in modo da minimizzare il più possibile l’impatto sulla circolazione.

Gli interventi fanno parte dell’ampio programma di opere complementari a favore del territorio che Autostrade per l’Italia sta portando avanti per la realizzazione della terza corsia dell’A14, nel tratto che interessa i comuni di Rimini, Riccione, Coriano e Misano Adriatico. Per il territorio del comune di Rimini sono previsti 6 dei 9 interventi totali, per un investimento di circa 10 milioni di euro, con la realizzazione di due rotatorie, una alla intersezione tra la statale 16 e la SS72 e un’altra alla intersezione tra la Statale 16 e Via Montescudo/Coriano, con la realizzazione di cinque sottopassi (all’altezza di Via della Fiera; Via Covignano; via Coriano; SS72, via Euterpe) e di un percorso ciclopedonale in località Padulli-Covignano.