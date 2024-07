L'Adriatico ostaggio della mucillagine. L'esperto: "Colpa dei cambiamenti climatici, insolito a inizio estate"

Il mare Adriatico continua a essere ostaggio nella morsa delle mucillagini. Un problema che si riscontra non solo nella riviera Riminese, ma lungo tutto il litorale, in maniera molto estesa, fino a San Benedetto del Tronto. Un fenomeno percepibile e fastidioso per i bagnanti, ma che sta mettendo in difficoltà soprattutto i pescatori per problemi a reti e motori delle imbarcazioni, per questo di fatto si stanno azzerando le uscite in mare dando avvio a un forzato fermo pesca anticipato.

Aumento della produzione algale

Ma che cos’è il fenomeno della mucillagine? Va precisato che è assolutamente naturale, fa parte dell’ecosistema marino, e non è dannoso per l’uomo. Anche se di certo crea disagi per chi vuole fare un tuffo e una nuotata in mare. Il fenomeno in questo avvio d’estate risulta molto esteso a livello di specchio d’acqua e con un tempo molto lungo. Ma perché? A dare una risposta è Sauro Pari, presidente di Fondazione Cetacea e tra i massimi esperti sulla salute e la vita del mare Adriatico: “Il vero problema è che quest’anno ha fatto poco freddo e le alghe sono proliferate in modo abnorme, in più dai fiumi è arrivata tanta acqua, per via delle numerose piogge, e c’è stato un aumento della produzione algale. Questo crea le mucillagini”.

L'esperto: "Incidono i cambiamenti climatici"

La presenza di mucillagine nel mare è derivata dalla produzione di questa sostanza dalle alghe che con i sali rilasciano particelle che risalgano fino al pelo dell’acqua. A causa dell'intenso caldo la mucillagine prolifera favorevolmente e arriva a creare uno strato oleoso e viscoso che non è gradevole al tatto e oltretutto richiede, a chi esce dall'acqua, di farsi magari una doccia per togliersela. In genere per scomparire è sufficiente una mareggiata, ma a distanza di giorni la situazione non è ancora risolta. “E’ un fenomeno naturale – spiega Sauro Pari -, ma più protratto del solito. Figura anticipato rispetto al solito, ed è dovuto sicuramente all’influsso dei cambiamenti climatici. Di solito sono fenomeni che si manifestano verso fine luglio e i primi di agosto, si verificano al largo, invece questa volta sotto costa e persistente”.

Non crea problemi all'uomo

La mucillagine non crea grossi problemi ai bagnanti, ma può compromettere il raccolto ai pescatori che devono faticare per toglierla dalle reti e con il rischio di creare danni ai motori. Per questo molti pescatori hanno rinunciato in questi ultimi giorni alle uscite in mare. “Per i bagnanti non crea problemi – assicura Pari -, è un’alga che cresce molto, poi muore, è un fenomeno che porta via parecchio ossigeno. Penso che la produzione non continuerà a lungo, un fermo ci sarà, ma stabilire una tempistica precisa non è così immediato”.