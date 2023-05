“Adriatico sull'onda dello sport”, la manifestazione del Coni per gli amanti dell'attività fisica tra spiaggia e mare

Davvero tante, tantissime persone tra studenti, famiglie e semplici turisti, hanno partecipato lo scorso week end alla seconda edizione di “Adriatico sull'onda dello sport”, la manifestazione organizzata dal CONI dell'Emilia Romagna con la collaborazione del delegato del CONI di Rimini Rodolfo Zavatta, il supporto tecnico del Club Nautico Rimini e con il patrocinio del Comune di Rimini, dell'Ufficio Scolastico Regionale, del Panathlon di Rimini e del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna, che ha riempito Piazzale Boscovich a Rimini e il litorale adiacente. Due giorni, che hanno anticipato la Giornata nazionale dello sport che si celebrerà domenica 4 giugno e che hanno visto protagoniste anche molte istituzioni legate al territorio. Dalla Guardia costiera alla Guardia di finanza, che hanno aperto le loro motovedette, ferme accanto alla banchina, a chiunque volesse visitarle. Molto frequentati anche gli stand dell'arna dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, senza dimenticare la Croce Rossa, AVIS, AIL e l'associazione Crescere Insieme. Proprio all'ingresso del piccolo Villaggio promozionale, la Protezione Civile ha raccolto materiale da inviare sulle zone colpite dall'alluvione.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del testimonial sportivo della manifestazione, il campione europeo dei pesi medi, Matteo Signani, che indossava la divisa della Guardia Costiera, visto che è stanziato e lavora proprio a Rimini. Sabato sono stati i circa 500 ragazzi delle scuole di Rimini ad animare tutte le postazioni sportive, con istruttori e dirigenti che hanno fatto conoscere le regole e praticare pallamano sulla spiaggia, beach tennis, beach rugby e ultimate frisbee. Hanno potuto divertirsi con le diverse attrazioni proposte dalla Fipsas ed hanno ricevuto istruzioni su come utilizzare il SUP e le canoe. Dal pomeriggio e per tutta la domenica sono state soprattutto famiglie con bambini al seguito a diventare protagonisti, con le prove sulla barca e il wind surf a terra proposti del circolo nautico Rimini e dalla federazione vela e con il mare più calmo, tutti hanno potuto provare anche in acqua SUP e canoe.

I momenti più partecipati sono stati, come lo scorso anno, quelli della messa in acqua di due tartarughe da parte della Fondazione Cetacea, che ha richiamato sulla battigia centianaia di bagnanti, soprattutti bambini. Una collaborazione che ha visto la liberazione di ben due tartarughe, sia sabato che domenica. La due giorni ha visto la diretta per ben cinque ore di Canale 88 che ha accompagnato la manifestazione in tutta la regione sul canale digitale, ma ha ampliato i propri confini grazie alla contemporanea diffusione sui social e tramite lo streaming e l'App.

“Non possiamo che essere siddisfatti di questa seconda edizione di “Adriatico sull'onda dello sport” - ha commentato il presidente del CONI dell'Emilia Romagna Andrea Dondi – La nostra volontà è quella di uscire da palestre, campi e piscine per raggiungere le persone, far loro scoprire la bellezza dello sport e sperare che se ne innamorino per continuare a praticarlo, migliorando i loro stili di vita. Una proposta che vogliamo offrire soprattutto ai più giovani. E quindi ringraziamo i dirigenti e gli insegnanti di educazione fisica che hanno portato i loro ragazzi, con la speranza che nella prossima occasione anche altri possano seguire l'esempio. Voglio ringraziare ancora il Club Nautico Rimini per l'indispensabile collaborazione tecnica e per cordialità delle persone che mette a nostra disposizione, infine vorrei sottolineare come non sia scontato poter contare, soprattutto in momenti difficili come questi, sul sostegno e la presenza di tanti corpi militari, che ancora una volta dimostrano la propria volonta di essere sempre più vicini alle persone”.

