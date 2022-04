Musica e canti animeranno l'Adunata: un centinaio di cori e fanfare pronte a esibirsi in città

Il canto e la musica sono un tutt’uno con gli alpini, tanto che le canzoni alpine e di montagna fanno parte del patrimonio musicale di intere generazioni. Ecco perché non ci può essere Adunata senza canto e musica. A Rimini e a San Marino saranno centinaia i cori e le fanfare dell’Associazione Nazionale Alpini, provenienti da tutt’Italia, che si esibiranno in modo spontaneo e nei concerti inseriti nel programma ufficiale.

Sabato 7 maggio, alle ore 17 allo stadio Neri (piazzale del Popolo 1), ci sarà uno dei momenti più spettacolari con il concerto di 33+ fanfare che eseguiranno all’unisono, sotto la guida dei rispettivi maestri, l’Inno nazionale e il Trentatré, l’Inno degli Alpini. La sera di sabato 7 maggio la quasi totalità dei concerti dei cori saranno alle ore 21 e si svolgeranno in città, fuori città e a San Marino.

Nella serata di venerdì 6 maggio le Fanfare dei congedati delle brigate alpine si esibiranno nelle sedi prestigiose della Darsena (Rimini – San Giuliano – Riva sinistra del porto) e nell’anfiteatro Francesca da Rimini (all’esterno del Castel Sismondo). Le fanfare fuori città si esibiranno invece venerdì 6 maggio e sabato 7 maggio, alla sera.

Il programma dei cori

Sabato 7 maggio, alle 21. Chiesa S. Maria Ausiliatrice – V.le Regina Elena, 7: Coro Stella Alpina di Berzonno; Coro A.N.A di Torino; Coro A.N.A. Montecavallo. Chiesa S. Giovanni Battista – Via XX settembre, 87: Coro Acqua Ciara Monferrina; Coro A.N.A. Creazzo; Coro A.N.A. La Preara. Chiesa Regina Pacis – Via Rovetta, 20: Coro Alpino Preganziol; Coro Alpino Valcavallina; Coro Alpino Italo Timallo. Chiesa San Girolamo – Via Principe Amedeo, 65: Coro Btg. Tridentina; Coro Btg. Taurinense; Coro Alpino Ana Roma. Chiesa S. Maria Annunziata della Colonnella- Via Flaminia, 96: Coro Alpino “Monte Orsaro”; Coro Alpino Passons; Coro Alpino “La Bissocca”. Chiesa di Santa Rita – P.le Gramsci: Coro A.N.A. Treviso “Ottetto”; Coro A.N.A. Codroipo; Coro A.N.A. Re di Castello. Chiesa S. Maria in Corte – C.so d’Augusto: Coro A.N.A. Latina; Coro Adunata di Belluno; Coro A.N.A. Stella del Gran Sasso. Chiesa S. Giuliano Martire – Via S.Giuliano, 16: Coro A.N.A. Valditone. Chiesa Santi Giovanni e Paolo – Via C. Zavagli, 73: Coro Alpino Medio Sangro; Coro A.N.A. di Oderzo; Coro A.N.A. di Mesulano. Chiesa Nostra Signora di Fatima – Via Coletti, 174: Coro A.N.A. “Nikolajewka” di Desio; Coro La Sorgente di Morgano; Coro A.N.A. Trento. Chiesa San Vicinio – Via U. Giordano, 2 – Rimini Viserba: Coro A.N.A. Vergato; Coro A.N.A. dell’Adda Olginate; Coro A.N.A. Val di Scalve. Chiesa Santa Maria a Mare – P.za Pascoli – Rimini Viserba: Coro Arnica; Coro A.N.A. Soresina; Coro A.N.A. di Canossa. Chiesa S. Antonio da Padova – Via dei Martiri, 30: Coro A.N.A. “Ardito Desio”; Coro A.N.A. gruppo Collegno; Coro A.N.A. Monte Alto Rogno Bergamo. Chiesa Cuore Imm. di Maria – V.le Reg. Margherita, 41 – Rimini Bellariva: Coro Malga Roma; Coro A.N.A. “Lo Chalet”; Coro A.N.A. Fameja Alpina. Chiesa Sacro Cuore di Gesù – V.le Marconi, 43 – Rimini Miramare: Coro A.N.A. Sovere; Coro Scaligero di Cologna Veneta; Coro “Voci del Frignano”.

Fuori città. Sempre sabato 7 maggio alle 21: Chiesa Sacro Cuore di Gesù – P.za Don Minzoni – Bellaria: Coro Catinaccio; Coro Penna Nera; Coro A.N.A. “Stella Alpina”. Chiesa Gesù Redentore – V.le Dante, 248 – Riccione: Coro Amici Miei; Coro Monte Cervino; Coro A.N.A. Milano. Chiesa di San Martino – Via Mirco Minghetti, 11 – Riccione: Coro A.N.A. G. Bedeschi; Coro A.N.A. “Stelle Alpine” di Bari. Chiesa dei Santi Apollinare e Pio V – Cattolica: Coro A.N.A. Vittorio Veneto; Coro Alpino Umberto Masotto; Coro A.N.A. Abbiategrasso. Teatro Sociale – Via G. Mazzini, 69 – Novafeltria: Coro A.N.A. Varese; Coro A.N.A. “La Baita”. Duomo di San Leo – Via Cavallotti, 25 – San Leo: Coro Alpino “La Rotonda”; Coro Voci del Brembo. Chiesa delle Pentecoste – V.le Reggio Emilia – Riccione: Coro Alpin dal Rosa. Chiesa di S. Egidio -P.za Cavour 7 – Gambettola: Coro Valbelbo Asti.

Alle ore 18. Rocca Malatestiana – Via Rocca, 1 – Verucchio: Coro Rondinella; Coro Monte Pizzo.