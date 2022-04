All'Adunata degli Alpini con i mezzi pubblici, su tutti i bus e Metromare per tre giorni al costo di 5 euro

Nelle giornate di venerdì 6, sabato 7, domenica 8 maggio si potrà viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici di Rimini, compresa la metropolitana di superficie Metromare nell’area metropolitana di Rimini che va dai Comuni di Bellaria a Cattolica. Il costo del biglietto, valido per tutte e tre le giornate, è di 5 euro. I titoli di viaggio potranno essere ritirati ai “Posti tappa-informazione” gestiti dall’organizzazione dell’Adunata e nelle aree sosta per camper e attendamenti. Potranno inoltre essere ritirati presso gli alberghi se prenotati entro il prossimo 2 maggio scrivendo una mail all’indirizzo segreteria@adunataalpini2020.it. I servizi di trasporto saranno incrementati con ulteriori servizi di navetta nella giornata di domenica 8 maggio.

In vista della 93 Adunata degli Alpini Start Romagna, in accordo col Comune di Rimini, sta predisponendo un piano del trasporto pubblico a supporto dei partecipanti e dei loro spostamenti sul territorio. Il servizio del Metromare, da giovedì 5 a domenica 8, si attiverà con frequenze intensificate ed estensione di orario di servizio. La linea 4 e la linea 11 saranno potenziate con corse aggiuntive. Ma la Linea 11 sarà sospesa dalle 24 di sabato 7 fino a tutta la giornata di domenica 8 per consentire lo svolgimento della sfilata. Il servizio Shuttle Mare sarà sospeso per le giornate del 7 e 8 maggio.